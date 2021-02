Un uomo di 35 anni, originario della Tunisia ma da anni residente a Sabaudia, è stato arrestato da agenti della Polizia di Stato nell’ambito di uno specifico servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata portata a termine da personale della Squadra mobile della Questura di Latina. Si tratta del rapper noto come "Ziano", già arrestato nell'aprile del 2017.

L’arresto costituisce l’esito di una attività di monitoraggio del territorio, con particolare riferimento alla lotta allo spaccio di stupefacenti, ed è stato conseguito a seguito della perquisizione personale e locale effettuata nei confronti dell’arrestato e che ha consentito di rinvenire 130 grammi di cocaina e 25 di hashish, in parte già confezionata in singole dosi e pronta per la vendita.

Nel corso della perquisizione, effettuata anche con l’ausilio di una unità cinofila di Nettuno (Roma), oltre allo stupefacente, è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro altro materiale probante l’attività di spaccio, quali sostanze da taglio, bilancini di precisione nonché prodotti per il confezionamento delle singole dosi destinate allo spaccio.

È stata inoltre sequestrata la somma di 2.900 euro in contanti, riconducibile secondo gli investigatori all'attività di spaccio. L'arrestato è stato tradotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: 20:16

