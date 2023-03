Giovedì 2 Marzo 2023, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 11:23

Al civico 11 di via Londra uno degli appartamenti popolari era stato trasformato in base logistica dello spaccio. Da qui, quartier generale dei De Rosa, la famiglia gestiva l'affare della droga. I primi riscontri della fiorente attività erano arrivati lo scorso maggio, quando un via vai di giovani che raggiungevano l'abitazione e poi si dileguavano per le stradine vicine aveva insospettito i carabinieri spingendoli a indagare e ad accertare un intenso commercio di cocaina e crack. Proprio a maggio scorso erano quindi arrivati i primi arresti in flagranza nell'ambito della famiglia De Rosa e ora si è delineato con più chiarezza un quadro che fa emergere anche l'esistenza di una seconda piazza di spaccio, questa volta gestita da un appartamento di via Sabaudia, in tutt'altra zona della città, dove evidentemente l'andirivieni di clienti ha destato più fastidio e più scalpore fra i residenti.

L'attività di indagine condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo guidato dal maggiore Antonio De Lise ha portato a cinque misure cautelari e a ulteriori due arresti in flagranza di reato eseguiti tra la notte e le prime ore della mattinata di ieri.

In carcere sono finiti Giulia De Rosa, 50 anni, e il figlio Cristian, 28enne, insieme alla cognata del ragazzo, Anna Bevilacqua. Per le sorelle Francesca e Giovina De Rosa, 25 anni la prima e 30 la seconda, anche loro figlie di Giulia, sono scattate invece due misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla pg. Ma il doppio blitz dei militari, organizzato alle prime luci dell'alba di ieri nei due appartamenti del capoluogo, ha portato ad arrestare anche un altro membro della famiglia, il fratello Giuseppe, trovato in via Londra con circa 30 dosi di stupefacente di cui ha rivendicato la proprietà, mentre in via Sabaudia i carabinieri hanno scoperto che lo stesso Cristian nascondeva mezzo etto di cocaina, sottoponendolo dunque a un ulteriore arresto anche in flagranza.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, dopo la prima incursione dei carabinieri nei mesi scorsi, il canale di vendita al dettaglio dello stupefacente era stato spostato e riattivato proprio in via Sabaudia, nell'abitazione in cui risiede ufficialmente Cristian De Rosa. Ma in realtà il ritrovamento di altre decine di dosi nell'alloggio popolare di via Londra suggerisce che forse in questa zona il commercio non si era mai fermato.

Nella carte dell'ordinanza il gip riconosce del resto che quella era una vera e propria "piazza", sia per l'abitualità del luogo, diventato da tempo punto di riferimento di molti clienti, sia per la turnazione degli spacciatori che, «alternandosi fra loro, assicuravano la prosecuzione dello smercio senza soluzione di continuità», potendo contare evidentemente su stabili fonti di approvvigionamento.

Gli stessi acquirenti, fermati e di volta in volta ascoltati dagli investigatori del maggiore De Lise, avevano sempre ammesso di aver acquistato droga in quella casa, riconoscendo e indicando tutti gli indagati. Dunque, a prescindere dalla quantità di stupefacente oggetto delle diverse cessioni, la famiglia, «ben inserita nei circuiti criminali locali», aveva messo in piedi un'intensa attività che si è protratta nel tempo e che era potenzialmente indirizzata a una variegata platea di consumatori, creando dunque allarme sociale in tutto il quartiere. Lo stesso allarme che è stato poi generato nella palazzina di via Sabaudia, di fronte a una scuola, dove i residenti hanno ripetutamente segnalato movimenti sospetti.