Cocaina nascosta in casa, due arresti dei carabinieri. Un uomo aveva un chilo di stupefacente

Aveva un chilogrammo di cocaina in casa, soldi e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente. Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Latina Scalo.

I militari, nell’ambito della quotidiana attività info - investigativa sul territorio disposta dal comando provinciale, avevano acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo avesse della droga. Hanno deciso, pertanto, di eseguire una perquisizione domiciliare nel corso della quale hanno rinvenuto la cocaina, divisa in 30 panetti, nascosta in un cassetto all'interno di un piccolo zaino. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma.

APPROFONDIMENTI LATINA Spaccio di droga ad Aprilia, 2 arresti e quasi 4 chili di...

Sempre nella giornata di ieri, 19 marzo, i militari del nucleo investigativo del reparto operativoe quelli della compagnia di Latina, con il supporto dei cinofili del posto fisso presso il 70° Stormo dell'Aeronautica, hanno tratto in arresto un impiegato di 46 anni del capoluogo. Grazie al fiuto di Leroy, pastore tedesco dell'unità cinofila, sono stati ritrovati 12 grammi di cocaina nascosti in un mobile. Rinvenuto materiale per il confezionamento e taglio della droga. L'uomo è stato posto ai domiciliari.