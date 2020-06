Mezzo chilo di cocaina, tre arresti dei carabinieri ad Aprilia

I carabinieri di Aprilia hanno arrestato tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di M.M., 50 anni, S.F. 20 anni e una donna N.S. 46 anni.



I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di uno specifico servizio di controllo, hanno fermato i 3 sottoponendoli a una perquisizione personale e domiciliare. Sono stati trovati in possesso di 560 grammi di cocaina e del materiale per il confezionamento della droga. Gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Latina e Rebibbia. © RIPRODUZIONE RISERVATA