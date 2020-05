© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è qualcosa che non ha funzionato e forse non è nelle maglie della Asl di Latina, ma tra le strutture che il paziente di Priverno ha utilizzato nelle Asl Roma 2 e Roma 6. Mentre si cerca di risalire alle possibili mancanze nella protezione, aumentano i contagi legati al focolaio del servizio all'ex Regina Elena (ieri altri 3 casi), è coinvolto anche un medico nefrologo, mentre i controlli si allargano anche alla dialisi di Terracina.I due servizi, infatti, sono distrettuali e il personale che opera all'interno ruota tra una sede e l'altra. La Asl, d'intesa con la Regione Lazio, ha fatto intervenire l'Uscar ( Unità speciale di continuità assistenziale regionale) coordinata dallo Spallanzaniper eseguire esami a tappeto..Dalla mattinata di ieri presso il Centro dialisi di Priverno, il team dello Spallanzani ha eseguito decine di test. Lo stesso si ripeterà a Terracina. Già di buon mattino erano decine le persone che sarebbero state a contatto con i sette casi positivi locali e degli altri due casi di persone residenti fuori comune. Tutti - come accaduto per le centinaia di casi riscontrati in provincia - erano stati contattati dall'Asl pontina che aveva ricostruito il link nei minimi dettagli quindi il passaggio e i contatti avuti nei giorni scorsi dai sette contagiati locali, nonché dagli altri due di fuori comune. Lo screening, di cui si dovrebbero sapere già i risultati, se tutto andrà per il verso giusto entro le prossime 24 - 48 ore, prevedeva appunto l'esame dei tamponi prelevati e quello ancor più importante, sierologico.I DATICon i tre di ieri (due di Priverno, uno di Pomezia, comunque riconducibili alla dialisi) salgono a 536 i contagiati dall'inizio della pandemia. Contrariamente a martedì, quando i casi di contagio non si erano verificati, ieri c'è stato di nuovo un mini-picco.Non si sono registrati - ed è così ormai da nove giorni - ulteriori decessi. Restano 32 per la Asl, sono in realtà 33 da inizio emergenza considerando l'uomo di Fondi deceduto ad Albano Laziale.I ricoverati salgono dai 30 di martedì ai 32 di ieri, mentre si conferma l'ottimo trend delle guarigioni. Le persone negativizzate sono 408 (una in più del giorno precedente) e rappresentano oltre il 75% di tutti i positivi. Un segnale importante, legato al fatto che si è compresa l'importanza di intervenire nella fase iniziale dell'infezione. Non ci sono da tempo, ormai, ricoverati in terapia intensiva. Una indicazione che arriva in modo chiaro è che se il Covid 19 è preso nella fase iniziale le possibilità di guarigione sono straordinarie e soprattutto non si finisce in rianimazione.Cresce, infine, anche il trend di chi lascia l'isolamento domiciliare: 10.223 hanno terminato la quarantena, ne restano sotto controllo 149. Aspettando di conoscere l'esito dei test a Priverno e Terracina.