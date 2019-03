Clima da sogno, Latina al 27° posto nella classifica del Sole 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il clima salverà Latina, o almeno potrebbe salvarla se sapremo cogliere l'occasione. E' quanto emerge dalla nuova classifica del Sole 24 Ore che per la prima volta ha messo a confronto le "performance climatiche" dei 107 capoluoghi di provincia in Italia. Latina si ritrova al 27° posto con una temperatura media annuale di 16,23 gradi e una variazione rispetto all'anno precendente di 0,14 gradi.Dieci gli indicatori prescelti dal Sole 24 Ore. Sul podio città molto diverse - Imperia, Catania e Pescara - ma con una caratteristica in comune anche con Latina: la vicinanza al mare, che è dunque risultata decisiva. Nel Lazio Latina è dietro Roma (ventunesima), ma davanti a Frosinone (47^), Viterbo (50^) e Rieti (54^).La performance migliore per Latina proprio grazie al sole, infatti la città pontina risulta nella top ten del soleggiamento: ottava in Italia per ore di sole al giorno (8,7). Ma anche la performance peggiore è dovuta al sole, troppo e troppo caldo stavolta: siamo tra le peggiori dieci città italiane per indice di calore, ovvero le giornate annue asfissianti con temperatura percepita olte i trenta gradi. Siamo al 106° posto con 88,73 giorni. Peggio di noi solo Caserta con 90 giorni. Ma siamo però anche tra le città italiane con meno giorni di nebbia durante l'anno (0,3), undicesimi subito dietro a Bolzano; e tra quelle con meno giorni freddi: decimo posto con 1,2 giorni annui con temperatura massima percepita sotto i 3 gradi.Da questi risultati è evidente che Latina potrebbe sfruttare molto meglio in chiave turistica la situazione climatica complessiva, cominciando dall'apertura invernale degli stabilimenti balneari.