“Frontiere umane”, viaggio fotografico firmato da Claudia Chittano: vernissage il 13 maggio

Ultimo aggiornamento: 18:05

Arriva “Frontiere Umane” con “cArte inedite” e Mad on Paper sulla scala rossa della Feltrinelli, a cura di Fabio D’Achille. Da domani lunedì 13 maggio (fino al 15 giugno) saranno esposte le fotografie di Claudia Chittano. Alle 18,30 è previsto il vernissage, con una degustazione di vini Villa Raiano, a cura di Giovanni Rossetti.L’autrice, nata a Latina, città dove vive, si è diplomata nel 1996 in Fotografia presso l’Istituto Europeo di Design di Roma. Da allora ha esposto sia a livello provinciale che nazionale presso gallerie, associazioni e pubblicato su riviste. La sua passione per la fotografia nasce in un primo momento dal suo amore per il cinema e la pittura. Predilige i fotografi degli anni ’20- ’30, da Edward Weston a Tina Modotti e Dorothea Lange. Tra i contemporanei Sarah Moon, Paolo Roversi, Claus Wickrath.Claudia Chittano cattura con le sue fotografie la magia e la bellezza della Natura. “Frontiere umane” è una mostra contro il razzismo, che affronta il tema dei migranti con scatti mai scontati, angolazioni originali, talvolta sorprendenti. Del resto è questa la cifra che contraddistingue l'artista di Latina.Si chiede la fotografa: «Non basterebbe forse guardare per qualche istante il mondo con gli occhi dell’altro? Ho voluto raccontare il viaggio come percorso personale. Come possiamo superare le frontiere umane che sono dentro di noi, spostando i confini e modificandoli in senso progressivo? Elementi come la cultura, la solidarietà, i diritti umani possono fare molto ma non bastano. Riconoscere il Valore in ogni essere umano è alla base per iniziare il viaggio interiore».