LATINA - Mentre procede l'autogestione del liceo Classico Dante Alighieri, che alle 14 diventerà a tutti gli effetti una occupazione con la consegna delle chiavi agli studenti da parte della dirigente, anche gli studenti del Vittorio Veneto - Salvemini protestano per dire "No" all'accorpamento."Abbiamo incontrato il sindaco Coletta - spiegano le due rappresentanti Alice e Sofia - e gli abbiamo cosegnato i numeri degli iscritti, cresciuti nel corso di questi anni, da quando siamo tornati nella sede storica dell'istituto. Numeri che sono in crescita e che, con l'inserimento di nuovi indirizzi, ci faranno nel giro di pochissimo tempo, arrivare ai 600 iscritti che servono per riconquistare l'autonomia". Allo stato attuale mancano solo 45 alunni per tornare a essere autonomi, gli studenti chiedono almeno un altro anno di tempo per vedere come andrà il trend: "I due indirizzi sono incompatibili, l'accorpamento sarebbe inutile".