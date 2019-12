Clan Di Silvio, in udienza continua a parlare il pentito Renato Pugliese

E' ripreso questa mattina nell'aula di Corte d'Assise del tribunale di Latina, l'interrogatorio di Renato Pugliese, il pentito del clan Di Silvio che sta ricostruendo la storia criminale di Latina nell'ambito del processo Alba Pontina.

In collegamento tramite videoconferenza, ripreso di spalle da una località segreta per tutelare la sicurezza del pentito, Pugliese sta rispondendo alle domande dei pubblici ministeri Luigia Spinelli e Claudio De Lazzaro che da anni lavorano sulle indagini legate al clan criminale già condannato per mafia nel processo celebrato a Roma. Dopo aver parlato di droga, affari e politica, questa mattina Pugliese sta raccontando i rapporti del clan con altri gruppi criminali della provincia. © RIPRODUZIONE RISERVATA