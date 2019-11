Città sostenibili, premio a Bassiano per la raccolta differenziata dei rifiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' andato al Comune di Bassiano uno dei premi "Cresco Award - Città sostenibili", promosso da Fondazione Sodalitas per i progetti dei Comuni sullo sviluppo sostenibile dei territori, assegnato nei giorni scorsi ad Arezzo, nell’ambito dell’Assemblea annuale di Anci, l'Associazione nazionale comuni d'Italia.A Bassiano è andato il riconoscimento nella categoria al di sotto dei 10.000 abitanti per la gestione virtuosa dei rifiuti, praticamente con differenziata ormai al 100%. Premiati anche Mantova, con il progetto “Lunattiva” a supporto delle categorie disagiate del quartiere Lunetta, Rimini con il “Piano di salvaguardia della balneazione”, Rho con il progetto di bilancio partecipativo “Dirò la mia a scuola” e Milano con “La scuola dei quartieri” per il miglioramento delle periferie.«Rendere i territori sostenibili è un obiettivo chiave di sviluppo – ha dichiarato Alessandro Beda per Fondazione Sodalitas - che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e società civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030»