Giovedì 6 Giugno 2024, 05:05

Il Superenalotto bacia Cisterna con una vincita con un “5” da 59.353,69 euro. «Un cliente abituale – racconta Marco Bellini titolare della ricevitoria Sisal Bellini di corso della Repubblica, in pieno centro, dove è stata centrata la vincita – giocava la stessa combinazione da diverso tempo, alla fine è stato premiato per la sua costanza.

Ieri mattina è venuto insieme alla figlia e si è messo in un angolo ad aspettare che finissi di servire dei clienti, quando si è avvicinato, mi ha consegnato il tagliando e a bassa voce mi ha detto che aveva vinto. Io ho inserito il tagliando e quando è comparso il risultato ho esultato per lui: un 5 da più di 50mila euro».

Una gioia condivisa: l’uomo, un settantenne residente a Cisterna, ha più volte ringraziato lo staff della ricevitoria e poi è andato via con in tasca il tagliando vincente. «Una vincita che fa sicuramente comodo, capitata a una brava persona, se lo merita davvero, gli ho spiegato che la cifra non poteva essere saldata al punto vendita e doveva recarsi direttamente preso la sede di Sisal».

La combinazione vincente è stata: 4 – 18 – 28 – 41 – 61 – 75 - numero Jolly 17 - Super Star 72. Non sappiamo se questi numeri facciano parte della storia personale del fortunato, di certo ricorderà a lungo questa combinazione che, se non ha cambiato la vita, di certo ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla famiglia.

Nel 2017 la stessa ricevitoria aveva staccato un altro tagliando vincente: in quell’occasione grazie a un gratta e vinci “Il Milionario” un giovane residente nella zona di Collina dei Pini aveva vinto mezzo milione di euro. L’appuntamento con l’estrazione del Superenalotto torna questa sera con il Jackpot da 31.200.000 euro. L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato a Napoli lo scorso 10 maggio con una schedina da 2 euro.