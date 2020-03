© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 44 anni di origine indiane è stato prelevato intorno alle 2 di questa notte dalla sua abitazione di Cisterna di Latina, nel quartiere Franceschetti, la zona nord del Comune, con forti dolori addominali. L'operaio, nato in India ma che vive in Italia da anni, è stato trasportato al vicino ospedale di Velletri dove è risultato positivo al tampone che rileva il Coronavirus. Si tratta del primo caso accertato nell'ospedale veliterno.L'operaio accusava forti dolori addominali, secondo le prime informazioni sembra dovuti a problemi di alcolismo. L'ambulanza del 118 lo ha preso in carico e da Cisterna lo ha trasportato al pronto soccorso di Velletri. Immediatamente i medici hanno riscontrato un quadro clinico complesso e, considerati anche gli spostamenti dell'uomo al nord Italia, hanno deciso di fargli il tampone che è risultato positivo. E' stato quindi disposto il trasferimento, con ambulanza bio contenitiva, all'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.