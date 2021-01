Getta le dosi alla vista della Polizia, aveva in casa 100 grammi di droga: arrestato

Gli agenti del commissariato di Polizia di Cisterna hanno tratto in arresto un ragazzo di 19 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è avvenuta nell’ambito di uno specifico servizio volto al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti con la collaborazione di un’unità cinofila della Polizia di Stato.

Gli agenti, nel monitorare l’area della stazione ferroviaria, notavano un giovane che alla loro vista tentava di disfarsi di quattro involucri, prontamente recuperati. All’interno vi erano diversi grammi di cocaina, per cui subito dopo è stata perquisita l’abitazione del giovane fermato, dove è stato rivenuto circa un etto di marijuana. Il giovane è stato arrestato e comparirà in Tribunale per il rito direttissimo.

