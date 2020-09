In quarantena una classe della scuola elementare di Cerciabella, periferia di Cisterna, e una sezione dell’asilo nido comunale. Due bambini frequentanti i due istituti sono risultati positivi al Covid -19. Nel pomeriggio la disinfezione dei locali, per consentire la frequenza in sicurezza di tutti gli altri iscritti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA