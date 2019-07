Cisterna, precipita dal secondo piano: trasportato al San Camillo un uomo di 52 anni

Precipita dal balcone del secondo piano della sua abitazione, trasferito d’urgenza al San Camillo. È accaduto oggi alle 15 di oggi, in via Manzoni, una traversa di Corso della Repubblica , nel cuore della città di Cisterna. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri del comando stazione di Cisterna per i rilievi di rito. Il ferito, 52 anni, è stato prima stabilizzato dal personale del 118 di Latina e poi collocato sull’eliambulanza (atterrata nella zona artigianale) che lo ha trasportato nel più attrezzato nosocomio della Capitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA