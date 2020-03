Cisterna, terminati i lavori di riqualificazione: riaperta piazza Caetani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riaperta al traffico piazza Caetani, a ridosso dello storico palazzo del cinquecento, centro delle attività culturali di Cisterna. I lavori del manto stradale sono durati meno dei due mesi dei tempi previsti restituendo, finalmente, bellezza e prestigio all'antico luogo di accesso al borgo medievale e al palazzo della nobile casata. Si è trattato di un vero e proprio intervento di recupero e restauro degli originali sampietrini presenti nella piazza, oltre al rifacimento del fondo stradale, ad una regimentazione delle acque e ad un ripristino a quota dei chiusini. I sampietrini, infatti, sono stati prima asportati e, una volta ripristinato e consolidato il fondo, ricollocati al loro posto per perpetrare la loro secolare storia che ha visto transitare su di essi dalle carrozze trainate dai cavalli alle odierne autovetture.«Cisterna si riappropria di uno spazio a cui è legata storicamente ed affettivamente - commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Vittorio Sambucci - per ritrovarla più funzionale e bella. Ringrazio tutti, dai tecnici comunali agli operatori commerciali ambulanti e in sede fissa che hanno collaborato con noi al fine di limitare quanto più possibile il disagio».