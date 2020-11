Cisterna piange Don Livio, morto il parroco del quartiere di frontiera

Cisterna piange la scomparsa di don Livio Fabiani, parroco del quartiere San Valentino. Il “custode della comunità”, si è spento all’età di 78 anni, per arresto cardiaco, un infarto, dopo un intervento chirurgico. La parrocchia del popoloso quartiere di Cisterna ne ha dato notizia ieri alle prime luci dell’alba. “Carissimi fratelli e sorelle – hanno annunciato dalla parrocchia – il nostro amato pastore, don Livio, è entrato in quella vita per la quale ha donato tutto se stesso nel suo pellegrinaggio terreno. Purtroppo c’è stato un arresto cardiocircolatorio che ne ha comportato il decesso. È una notizia che ci lascia attoniti, ma che accogliamo nella fede di chi sa che non saremo lasciati orfani perché continuerà a intercedere per tutti noi dal luogo che il Padre gli ha riservato”. In poche ore la notizia si è diffusa in città, centinaia i messaggi sul web. Fu vice parroco a Cori, negli anni ’70 e nell’ottobre dello scorso anno don Livio ha festeggiato 50 anni di sacerdozio: i primi 17 nella collegiata Santa Maria Assunta e i successivi 33 nel quartiere più difficile della città, prima nei locali di via Aldo Modo e negli ultimi anni nella nuova, grande chiesa, vicino alle scuole. Ha celebrato lui i funerali di Martina e Alessia e poi di Desirée.

Il sindaco Mauro Carturan, appresa la notizia ha espresso il cordoglio di tutta la comunità cisternese: «Un sacerdote – ha detto il primo cittadino – che tanto ha somigliato a San Filippo Neri nel suo grande impegno pastorale e umano soprattutto verso i giovani». Domani - sabato 21 novembre - alle 11.30 i funerali nella sua amata chiesa.

