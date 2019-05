Cisterna, donna muore un giorno dopo l'incidente

Non ce l’ha fatta la donna coinvolta nel’incidente stradale avvenuto sabato mattina sulla via Campoleone a Cisterna. Fiorella Cardillo, 84 anni compiuti il 23 gennaio, è deceduta all’ospedale di Latina ieri pomeriggio, un giorno dopo essere stata ricoverata per le gravi ferite riportate in seguito al sinistro. Ferite lievi per il conducente dell’altra auto coinvolta, D.L., 78 anni di Cisterna. L’uomo viaggiava in direzione Cisterna, quando si è scontrato frontalmente con la Fiat 500, guidata da Fiorella Cardillo che transitava nella direzione opposta. Un impatto frontale, aggravato dalla scivolosità della strada a causa della pioggia. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Locale di Cisterna, coordinati dal comandante Raoul De Michelis.

