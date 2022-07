Cisterna, magazzino dell'azienda De Carolis in fiamme

Magazzino in fiamme. Intorno alle 18 il fuoco si è sviluppato all'interno di un'area dell'azienda di produzione e commercializzazione di olio, De Carolis. Dallo stabilimento di via Appia, all'ingresso della zona industriale, si è sollevata una nube nera ben visibile d tutta la città.

Nei dintorni era percepibile anche un forte odore di olio briciato, prodotto di produzione della fabbrica. Da un primo sopralluogo sembrerebbe che le fiamme abbiano attinto ad un settore adibito al confezionamento delle bottoglie d'olio. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco arrivati con due autobotti, in questo momento sono ancora in corso le fasi di spegnimento con il supporto di diverse squadre della Protezione Civile di Cisterna. Non risultano persone coinvolte, per la conta dei danni si dovrà aspettare il sopralluogo in cui i tecnici si esprimeranno anche sull'agibilità del capannnone.