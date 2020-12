Le dichiarazioni della nonna non bastano, niente domiciliari e Natale in carcere

Il cuore della nonna non è bastato, così un uomo di 30 anni di Cisterna ha trascorso il Natale in carcere. I carabinieri della stazione sono andati a prenderlo alla vigilia, dando seguito a una disposizione dell'autorità giudiziaria. E' stato riscontrato, infatti, che la nonna aveva espresso la volontà di tenere con sé il nipote ma che in realta l'uomo era altrove e quindi i domiciliari sono stati revocati ed è stata disposta la misura detentiva in carcere.

Dopo le formalità di rito l'uomo è stato ristretto presso la casa circondariale di Latina.

