Cisterna di Latina, finanziere di 27 anni uccide la madre e la sorella della fidanzata con la pistola d'ordinanza. La ragazza scappa e si salva

Duplice omicidio a Cisterna di Latina. In una villetta sono state trovate due donne morte, una donna di 49 anni, Nicoletta Zomparelli e la figlia di 19, Renè Amato. Un finanziere di 27 anni, Christian Sodano , originario di Formia e in servizio ad Ostia è stato fermato a Latina. L'allarme è scattato intorno alle 17, in una casa alle porte del quartiere San Valentino sono stati avvertiti dei colpi di pistola, quando la polizia e il 118 sono arrivati sul posto hanno trovato le due donne morte e una ragazza di 22 anni sotto choc. È l'ex fidanzata del militare - Desirèe Amato - ed era presente al momento della sparatoria. Da una prima ricostruzione il finanziere ha avuto un violento alterco con l'ex fidanzata, si erano lasciati di recente e lui non accettava la separazione, la madre e la sorella della ragazza sono intervenute e a quel punto - a quanto risulta - sarebbero stati esplosi i colpi di pistola. La 22enne è scappata, è riuscita a chiudersi in bagno, ha aspettato un po' quindi ha trovato il coraggio di uscire e correre nei campi fino a raggiungere una piazzola, nel frattempo aveva chiamato i soccorsi, è stata raggiunta dai carabinieri e si è salvata dalla furia omicida del giovane militare.

L'area è stata transennata vicino alla villetta della famiglia Amato, parenti, amici in lacrime, la disperazione di una piccola comunità.

Poco dopo l'uomo sospettato del duplice omicidio, un ragazzo di 27 anni, un militare della Guardia di finanza, è stato fermato a Latina dagli agenti della Squadra Mobile della Questura, nei pressi dell'abitazione di un parente nel quartiere Q4. Al momento l'uomo è in stato di fermo in Questura e viene interrogato dagli uomini della Mobile agli ordini del vicequestore Mattia Falso. La Procura di Latina ha aperto un'inchiesta per duplice omicidio, il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore di turno Valerio De Luca.