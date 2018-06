Getta l'acido sull'auto dell'ex moglie con lei nell'abitacolo: il giudice dispone il divieto di avvicinamento

Per mesi ha sopportato le violenze, le ingiurie e le minacce del suo ex coniuge. Poi ha trovato la forza di raccontare tutto agli agenti del Commissariato di polizia di Cisterna, dove vive, un esposto insomma. Dopo essere stata nuovamente massacrata di botte che l'hanno costretta a ricorrere alle cure dei sanitari, con 10 giorni di prognosi, ha trovato la forza di denunciare gli episodi di violenza che sono seguiti dalla separazione. L'episodio che ha cambiato le abitudini di vita della donna, generandole uno stato di ansia e paura, è stato quando l'uomo ha cosparso di acido corrosivo la sua auto con lei stessa all'interno dell'abitacolo.



Dopo i dovuti accertamenti, l'ex compagno, autotrasportatore di 40 anni di Cisterna, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto (emesso dal gip Campoli) di avvicinamento alla ex moglie, alla sua abitazione, ai luoghi da lei frequentati, alla comunicazione telematica e telefonica, pena l'arresto.

Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:43



© RIPRODUZIONE RISERVATA