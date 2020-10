Incidente a Doganella, scontro tra auto e furgone: uomo muore sul colpo

Incidente mortale poco dopo le 10 di questa mattina a Doganella di Ninfa, nel Comune di Cisterna. Si sono scontrate in via la Gialla, che porta dall'incrocio di Doganella all'Appia, un pick up e un furgone, il conducente del pick up è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo.

Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso, per i rilievi è intervenuta la polizia. Ultimo aggiornamento: 12:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA