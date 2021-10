Incidente in centro a Cisterna, ferito in codice rosso elitrasportato al San Camillo

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 19:14

Incidente in pieno centro nel primo pomeriggio su via delle Regioni nei pressi della zona commerciale. L'impatto, violentissimo, si è verificato all'incrocio con via Bologna tra una Bmw X4 e una Kia intorno alle 17. Ad avere la peggio il trentenne alla guida dell'utilitaria coreana che è stato prima soccorso dai sanitari del 118 arrivati a bordo dell'auto medica e poi trasportato in elicottero presso il San Camillo di Roma.

Dopo lo scontro, il suv è carambolato al centro della carreggiata, mentre la Kia è finita a cavallo del marciapiede. Non si conosce l'esatta dinamica del sinistro, su cui stanno lavorando gli agenti della Polizia Locale diretti dal comandante Raoul De Michelis. Il traffico è stato deviato su via Nettuno e via delle Province per permettere ai soccorsi di operare e successivamente effettuare l'operazione di rimozione delle due auto e la messa in sicurezza del manto stradale da parte di una ditta specilizzata.