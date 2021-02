Guasto e fuga di gas in un cantiere, evacuate due famiglie a Cisterna

Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del comando di Latina è intervenuto nel pomeriggio di oggi - 10 febbraio - a Cisterna a seguito segnalazioni di una fuga di gas. All'interno di un cantiere edile nella zona di via Enrico Fermi, si riscontrava la presenza di una linea del gas metano danneggiata accidentalmente da un mezzo meccanico.

Subito la squadra intervenuta, in stretta collaborazione con la Polizia di Stato, provvedeva a delimitare l area interessata ed interdire il traffico veicolare. A scopo cautelativo venivano evacuate due nuclei abitativi fino al termine delle operazioni di ripristino della tubatura. Un grande spavento ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone.

APPROFONDIMENTI LATINA Caldaia malfunzionante, incendio in un'azienda chimica a Latina... LATINA Cisterna, rogo sulla Pontina alle ex manifatture del Circeo

Ultimo aggiornamento: 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA