Cisterna, fiamme in un appartamento: paura per i condomini

di Claudia Paoletti

Paura a Cisterna per un incendio sviluppatosi nell’appartamento di una palazzina (di tre livelli) a Cisterna. Le fiamme sono divampate nell’abitazione al piano terra di un manufatto, di recente fabbricazione, in via Monti Lepini (prima della “Residenza del Gallo”), la strada che conduce verso Cori. Le cause, secondo i primi accertamenti dei Vigili del Fuoco, sarebbero relative al corto circuito di una lampadina. Il fatto è accaduto intorno alle 14.45 quando all’interno dell’appartamento c’erano madre e figlia. Non appena la proprietaria si è resa conto del pericolo in corso ha abbandonato tutto ed è uscita nel piazzale, dopo aver dato l’allarme anche agli altri condomini che hanno lasciato i loro alloggi. Per fortuna è andata bene: non si registrano feriti, né gravi danni alla struttura e alle cose, tranne l’annerimento delle mura provocato dal denso fumo. Sul sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cisterna per i rilievi di rito.

Marted├Č 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA