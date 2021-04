Cisterna, due donne ferite gravemente in un incidente stradale

Grave incidente stradale su via Nettuno, nel Comune di Cisterna, all’altezza della chiesa di Olmobello. Due le donne gravemente ferite nello schianto frontale. Una ragazza di 20 anni è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale San Camilo di Roma; una donna di 41 anni di Latina è stata trasportata in ambulanza alla Clinica Città di Aprilia. La strada è stata interrotta al traffico veicolare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi di rito.

