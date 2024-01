Cisterna Volley domina e porta a casa una grande vittoria contro Piacenza

VOLLEY

Anche Piacenza, terza forza del campionato, deve inchinarsi a Cisterna che in casa non concede sconti a nessuno. Gli emiliani sono usciti confitti dal Palazzetto con un 3-1 meritatissimo dei ragazzi di coach Falasca, che con i 3 punti conquistati non solo blindano praticamente la salvezza ma cominciano a fare un pensierino anche sulla possibilità di entrare nei play-off. E' stata una partita vivace, che ha visto un continuo batti e ribatti, con Cisterna che ha saputo alla fine tenere i nervi saldi e spuntarla con Faure e Bayram davvero incontenibili e ottimamente gestiti dal sempre lucido Baranowicz. In campo Falasca ha mandato la stessa formazione vincente contro Padova, con Baranowicz in regia, Faure opposto, Mazzone e Nedeljkovic centrali, Bayram e Ramòn di banda e Piccinelli libero. Andrea Nastasi ha preferito Brizard al palleggio con Romanò opposto, Simon e Caneschi centrali, Recine e Lucarelli di banda e Scanferla libero. Cisterna parte aggressiva al servizio con Faure che piazza due ace. I pontini vanno avanti 9-5 ma poi Piacenza accorcia e successivamente, con un parziale di 9-2 passa avanti 14-11. A ristabilire l'equilibrio ci pensa Bayram che dai nove metri fa un altro ace e si va avanti fino al 19 pari. E' sempre lo schiacciatore turco a tenere botta: 22 pari ma il finale è tutto degli ospiti che chiudono il set a loro vantaggio. Nel secondo parziale Falasca sostituisce Ramòn, con problemi alla schiena, con Peric e la squadra riparte ancora aggressiva: 5-1. Piacenza resiste e resta attaccata fino all'11 pari. Faure in battuta riporta avanti i pontini e Bayram ci mette del suo per allungare. Sul 22-17 sembra fatta ma è Brizard con un turno in battuta a riportare la partita in un pericoloso equilibrio: 23-23. Cisterna è però cinica e Nedeljkovic prima e un muro di Baranowicz su Lucarelli danno la palla del set ai pontini che concretizzano grazie a un errore di Lucarelli. Piacenza accusa il colpo e riparte in sordina. Anastasi sull'8-3 manda in campo Leal ma Cisterna allunga 12-7 con Faure e Peric. Finale da cardiopalmo con Bayram che conquista la palla-set che Faure non esita a mettere a terra. Sul 2-1 Cisterna è decisa a conquistare la quarta vittoria casalinga. Il set è da cuori forti. Si va avanti punto a punto ma Cisterna riesce a tenere sempre la testa avanti. Nel finale con Peric in battuta, due punti del francese Faure e un murone di Nedeljkovic su Simon regalano a Cisterna la palla del match. E l'ace di Peric fa esplodere il palazzetto.Cisterna: Ramón 1, Piccinelli (lib.), Faure 25, Rossi, Czerwinski, Baranowicz 2, Mazzone 6, Efe Bayram 17, Nderljkovic 7, Peric 15. All. FalascaPiacenza: Recine 7, Alonso, Brizard 4, Lucarelli 20, Leal 5, Scanferla (lib.), Simon, Andringa, Romanò 6, Caneschi 8, Bruno All. AnastasiParziali: 23-25 (30'), 25-23 (32'), 25-22 (31'), 25-19 (27')Note: Cisterna: ricezione 34% (18%), attacco 49%, ace 7 (err.batt. 20), muri pt. 9; Piacenza: ricezione 34% (21%), attacco 43%, ace 9 (err.batt. 16), muri pt. 6.