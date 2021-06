Cisterna, domenica passeggiata in bicicletta con l'Aido

Venerdì 25 Giugno 2021, 22:05

Si terrà domenica prossima, 27 giugno, a Cisterna la “Passeggiata in bicicletta" organizzata dal gruppo comunale Aido sezione Mirella Ciuffa. L’iniziativa vuole onorare il 20esimo anniversario della morte di Giorgio Brumat, divulgatore scientifico italiano e fondatore dell’associazione italiana donatori organi.La passeggiata si terrà per le strade della città con raduno in piazza 19 Marzo dalle ore 8.30. Sono invitati a partecipare i ragazzi delle scuole di Cisterna e tutti coloro che vorranno trascorrere del tempo praticando una sana attività all’aperto. Per informazioni: 339.6619189 - cisternadilatina@aido.it