Anticipa la fase due con pasti "take away", chiuso ristorante cinese a Cisterna

Distribuiva i pasti per la cena non a domicilio ma direttamente ai clienti che aspettavano per strada, creando assembramento. Aveva anticipato i tempi della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus che prevede da lunedì il take away un noto ristorante cinese di Cisterna, immediatamente chiuso dagli agenti del Commissariato di polizia.

I sigilli al locale sono stati posti la sera del 1° maggio, quando alle forze dell’ordine sono state segnalate decine e decine di persone sulla strada, di fronte all’ingresso del ristorante cinese, in attesa di ricevere la cena ordinata. Gli agenti, una volta sul posto, hanno appurato che i clienti attendevano senza alcuna disciplina, senza mantenere le distanze tra loro nell’attesa di essere serviti.

Il ristorante resterà chiuso per cinque giorni. Il dirigente del Commissariato, Riccardo De Sanctis, ha inoltre provveduto a inoltrare al prefetto gli atti per le ulteriori sanzioni sull’accaduto, che possono arrivare anche alla revoca della licenza commerciale. Ulteriori controlli degli agenti saranno estesi a tutti i bar e i ristoranti per verificare che non accadano episodi analoghi.

