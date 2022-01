Cisterna, chiusa per due giorni la scuola Marcucci per sanificazione

A causa del numero di contagi tra gli alunni e il personale docente e non, l’attività scolastica in presenza sarà sospesa domani e dopodomani nel plesso Marcucci nel quartiere San Valentino a Cisterna. La decisione è stata presa d’intesa tra la Ausl, il dirigente scolastico e il Comune per poter procedere ad un’accurata sanificazione dei locali. Le attività scolastiche proseguiranno con la didattica a distanza.