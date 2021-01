Spaccio di droga, arrestato un uomo e denunciata la convivente

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cisterna con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della stazione, nell’ambito di attività finalizzata alla prevenzione e contrasto dei reati in materia di stupefacenti ed a seguito di attività info-investigativa, hanno sorpreso l'uomo in flagranza dil reato di spaccio. La perquisizione personale e domiciliare ha consentito di trovare e sequestrare 20 grammi di cocaina contenuta all'interno di involucri, materiale da taglio e confezionamento.

APPROFONDIMENTI LATINA Le dichiarazioni della nonna non bastano, niente domiciliari e Natale...

Nel corso della stessa operazione è stata denunciata la convivente dell'uomo, del quale è stato convalidato l'arresto e per cui è stato disposto l'obbligo di firma in attesa dell'udienza per direttissima fissata a marzo.

Ultimo aggiornamento: 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA