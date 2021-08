Aggressione a bastonate per la rapina: uno arrestato, tre in fuga

Mercoledì 25 Agosto 2021, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 09:03

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Cisterna con l'accusa di rapina aggravata In concorso. L'uomo, originario dell'India, è residente a Sermoneta e insieme ad altre tre persone in fase di identificazione da parte dei militari, ha aggredito con un bastone un proprio connazionale, asportandogli il portafogli con all’interno 400 euro per poi guadagnare la fuga ed essere rintracciato a breve distanza dal luogo del delitto.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata di oggi, 25 agosto, come disposto dal sostituto procuratore Marco Giancristofaro.