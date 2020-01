Il nuovo anno regala agli studenti di Cisterna una biblioteca raddoppiata e moderna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo anno regala agli studenti di Cisterna una biblioteca comunale completamente rinnovata. Gli spazi sono raddoppiati grazie a un finanziamento ottenuto dalla Regione che ha permesso l'adeguamento degli ambienti culturali, espositivi e ricreativi, un aggiornamento degli arredi e della collezione documentale, cartacea e digitale, un nuovo sistema di climatizzazione e antincendio. Oltre all'attuale piano terra di Palazzo Caetani (ingresso da Largo San Pasquale) la biblioteca si espande nei due piani superiori (mezzanino e secondo piano). Non solo. La Regione Lazio ha comunicato che sarà finanziato l'altro progetto (22° su circa 350), presentato lo scorso marzo, per la Valorizzazione dei Luoghi della Cultura riconoscendo 260mila euro per l'ulteriore ampliamento e potenziamento della biblioteca.Il progetto prevede il miglioramento e l'adeguamento dei livelli e delle condizioni di accessibilità, soprattutto per le persone con disabilità. Per questo verrà rivisto l'accesso alla struttura e ricavati più ampi spazi per l'accoglienza e l'esposizione temporanea delle nuove acquisizioni. Più spazio verrà dedicato alla sezione del Fondo Locale grazie anche all'attivazione dell'accordo di programma stipulato con l'Archivio di Stato di Latina. Al piano superiore (al quale si accederà anche tramite ascensore) verrà dedicata un'intera sezione 0-5 anni per una biblioteca per piccoli e piccolissimi e un punto lettura Nati per Leggere - Nati per la Musica con arredi morbidi, ambienti colorati e illustrazioni sulle pareti. Al secondo piano, invece, verrà realizzata una sala polivalente versatile, attrezzata per contenere un centinaio di persone e che ospiterà iniziative e manifestazioni. Infine una sala studio con 50 postazioni attrezzate, in un ambiente acusticamente isolato e con servizio di wi-fi gratuito.«Abbiamo consegnato alla città dice il sindaco Mauro Carturan - uno spazio rinnovato nella casa della cultura. Un intervento di riqualificazione e riorganizzazione degli spazi che la renderà più moderna, funzionale e accogliente. Un progetto realizzato grazie alle capacità degli uffici competenti e dedicato ai nostri ragazzi, ai nostri bambini ma anche a tutto il resto della comunità cittadina».