Cisterna: addio ad Antonio Caselli, uno dei padri della bonifica

Cisterna piange la scomparsa di Antonio Caselli, 94 anni, colono della bonifica pontina. Caselli giunse nel podere di Prato Cesarino all’età di 7 anni da Villa Minozzo (Reggio Emilia) al seguito della sua famiglia. Cultore delle tradizioni, organizzò il 70esimo anniversario della trebbiatura nel suo podere, tra Cisterna e Borgo Podgora.

Attivo partecipante del centro anziani e della comunità di Borgo Podgora, si sentiva partecipe non solo della propria storia familiare ma anche di una terra che prima non c’era. Coinvolgente la sua carica di simpatia e la sua voglia di raccontare, nonostante abbia sempre portato nel cuore il dolore per le scomparse del primogenito Giancarlo e della moglie Euridice. Lascia il figlio Enrico, la nuora, i nipoti e Ada. I funerali si terranno domani, 27 agosto, alle ore 15.30 nella parrocchia di Santa Maria di Sessano, Borgo Podgora.