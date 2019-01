Cisterna, 4 sezioni stanno rivotando per eleggere il sindaco/La diretta

A Cisterna poco più di tremila e 200 cittadini sono chiamati oggi a rivotare per eleggere il sindaco: il voto di giugno infatti è stato annullato dal Tar in 4 sezioni (la 12, la 14, la 18 e la 28). Il Comune ha appena pubblicato i dati sull'affluenza: «Si comunica l'affluenza alle urne alle ore 19 nelle sezioni al voto (12, 14, 18, 28): votanti 1660 | 53,00% (percentuale rispetto agli elettori delle sezioni al voto)». Si voterà fino alle 23, poi inizierà lo scrutinio. Nelle elezioni di giugno Mauro Carturan aveva vinto al primo turno per tre voti, Gianluca Del Prete arrivato secondo spera oggi di recuperare questo sottilissimo gap riportando tutta la città al ballottaggio tra 15 giorni. Qui la diretta sui risultati.



