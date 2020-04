© RIPRODUZIONE RISERVATA

In via Lentisco a Latina sarà una Pasqua bellissima nonostante le distanze del Coronavirus e problemi economici. Parola di Elisabetta Bizzarro. Nella notte tra il 6 e il 7 aprile scorsi, la donna, suo marito Walter Martini e altri componenti della loro famiglia circense, tra cui si annovera anche il cognato Shane Smart, addestratore di cavalli, hanno potuto riabbracciare i loro animali rimasti bloccati a Tunisi per diverse settimane. Si tratta di quattro alligatori, quattro leoni e una tigre, rientrati nel capoluogo pontino grazie ad una rete di solidarietà che ora si sta occupando di tutti loro.Ad attenderli, in una proprietà privata della traversa di via del Lido, anche la new entry Carol, una giovane leonessa bianca: avrebbe dovuto raggiungere la Tunisia in un secondo momento con mamma e papà (Elisabetta e Walter) per essere introdotta gradualmente nel gruppo del Circo Città di Roma di Elio Bizzarro, in vista della tournée in programma nel Paese straniero. Ma è andato tutto storto, a seguito della pandemia Covid-19. Con il diffondersi del virus, noi come anche altri artisti che dovevano prendere parte alla tournée siamo rimasti a casa spiega Elisabetta -. Con grande dolore perché i nostri animali (che sono le nostre braccia), con Shane e alcuni collaboratori, si trovavano già a Tunisi. E' stato grazie all'interessamento dell'Ente Nazionale Circhi, presieduto da Antonio Buccioni, del nostro veterinario esperto di grandi felini, il dottor Michele Capasso, e dell'Ambasciata italiana a Tunisi che gli animali del nostro circo sono potuti tornare in Italia a bordo di una nave partita alle 18 del 5 aprile scorso e giunta al porto di Salerno alle 12 del 6.Straordinaria l'organizzazione al porto che ha consentito un rapido sbarco e una ripartenza su gomma per Latina. Alle 2 di notte, tra il 6 e il 7 aprile, in via Lentisco sono arrivate le autorità. La Asl veterinaria, il servizio di zooprofilassi e il sindaco Damiano Coletta. Siamo stati informati dal Ministero della Salute che il circo stava rientrando spiega il primo cittadino e mi sono voluto sincerare di persona che fossero rispettate le condizioni di sicurezza per tutti. Gli animali si trovano lontano dall'abitato, in uno spazio ampio, e ben tenuti. Dove si fermano il racconto di Elisabetta e la testimonianza del sindaco di Latina, inizia il retroscena di un percorso di beneficenza a sostegno di una famiglia tanto eterogenea, composta da artisti e dai loro compagni di scena, quanto in difficoltà economiche, per la crisi del settore e la tournée tunisina sfumata. Il primo ad occuparsi del Circo città di Roma di Elio Bizzarro è stato don Cristian Prestianni della parrocchia di Santa Felicita e Figli Martiri di Roma. Il sacerdote tratta situazioni emergenziali e, da decenni, anche di alcune famiglie circensi in stato di bisogno. In via Lentisco inoltre sono arrivati i volontari della Caritas diocesana di Latina. Si tratta di persone in difficoltà che stiamo cercando di aiutare spiega il direttore Angelo Raponi -, come ad esempio restando in questo ambito una famiglia di giostrai a Cisterna e un'altra famiglia di teatranti che ora si è spostata a Nettuno. A tutti va il ringraziamento di Elisabetta Bizzarro e dalla sua famiglia.Rita Cammarone