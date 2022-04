Circeo, sabato l'ultimo saluto a Roberto Zei. Il "custode" delle ricerche paleontologiche del padre Marcello

Sabato alle 14.30 una cerimonia commemorativa al cimitero di San Felice Circeo per l’ultimo saluto a Roberto Zei. Il presidente della fondazione Zei, intitolata al padre Marcello, è morto all’età di 75 anni nei giorni scorsi in conseguenza di una lunga malattia. Le sue ceneri saranno custodite nel cimitero di via dell’Acropoli, dove è prevista la commemorazione.

Dopo la morte del padre Marcello, noto paleontologo che per decenni ha effettuato ricerche nel territorio pontino, in particolare a San Felice Circeo e a Sezze, Roberto ha custodito l’importante patrimonio scientifico e culturale scoperto dal genitore, promuovendo la valorizzazione dei reperti d’interesse preistorico, storico e artistico. Grazie alla fondazione, di cui era presidente, la mostra permanente Homo Sapiens ed habitat ha continuato a rimanere aperta, con visite guidate. L’attività è stata assicurata per lungo tempo anche presso le grotte prestoriche, tra cui Grotta Guattari, nota in tutto il mondo per il rinvenimento nel 1939 del cranio dell’uomo di Neanderthal e recentemente quale luogo di nuove scoperte di reperti, databili in un arco temporale molto lungo, di sesso ed età diversi. “Un patrimonio che consente di ricostruire un contesto”, hanno spiegato gli esperti lo scorso anno.