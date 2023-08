Giovedì 17 Agosto 2023, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 14:02

Un Ferragosto complessivamente tranquillo con due eccezioni. Al Circeo è stata segnalata una maxi gazzarra tra ragazzi sulla spiaggia a poche centinaia di metri dal confine con Terracina, mentre a Latina un uomo ha minacciato la folla con un coltello.

Circeo, maxi rissa in spiaggia

Cominciamo dalla rissa tra ragazzi. Erano circa le due di notte quando al numero unico per l'emergenza sono cominciate ad arrivare segnalazioni. Sulla spiaggia libera antistante alcuni comprensori lungo la provinciale Circeo-Terracina erano scoppiati disordini. Sul posto si sono riversati in massa polizia, carabinieri e polizia locale.



Al suono delle sirene è stato il fuggi fuggi: ragazzini urlanti che si sono dati alla fuga sull'arenile e nei viali dei comprensori. Sulla spiaggia è rimasto un tappeto di bottiglie di birra e asciugamani e un paio di ragazzi feriti. sulla spiaggia libera nella zona del residence Oleandri. «Sull'arenile c'erano centinaia di ragazzi» raccontano i testimoni. «Ad un tratto è scoppiato il finimondo».

LE CAUSE

Il motivo è ancora in corso di accertamento, ma sicuramente l'eccesso di alcol ha contribuito. A quanto risulta una lite tra due gruppetti è degenerata, pare una decina di persone in tutto. Le segnalazioni giunte al numero unico per le emergenze 112 parlavano di una rissa, ma secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine ci sarebbe stato uno scontro tra i due gruppi, da una parte dei ragazzi, dall'altra anche degli adulti.

Ad avere la peggio due uomini di circa quarant'anni, medicati sul posto dal personale del 118 e poi trasferiti al Fiorini, da dove sono stati dimessi a stretto giro con prognosi lievi. Sul posto come detto poliziotti, carabinieri e agenti della polizia locale, impegnati insieme a militari della Capitaneria di porto e della guardia di finanza in un servizio preventivo congiunto coordinato dal Commissariato di Terracina diretto dal vicequestore Marco De Bartolis, e volto a vigilare sull'ordine e la sicurezza pubblica lungo tutto il litorale compreso tra Terracina e il Circeo, dalle spiagge ai locali della movida.

Difficile al momento ricostruire con precisione quanto accaduto anche in considerazione del fatto che si potrà procedere solo per querela di parte vista la prognosi lieve dei feriti considerando anche che all'arrivo delle divise i presenti si sono dileguati. Al momento dell'intervento era tornata la calma, ma gli operanti hanno comunque disposto il totale sgombero del tratto di arenile interessato, conclusosi senza ulteriori tensioni o problemi.

Paura a Foce Verde

Il secondo episodio a Foce Verde, dove un uomo visibilmente ubriaco e armato di coltello ha dato di matto in piazzale dei navigatori, in mezzo a decine di famiglie e bambini che stavano trascorrendo la vigilia di Ferragosto sul lungomare di Latina. Non era ancora scattata la mezzanotte quando l'uomo, un italiano di circa 60 anni, camminava barcollando tra il Boca Chica e le giostrine per i bambini, in preda ai fumi dell'alcol. Poi però ha tirato fuori un coltello minacciando alcuni ragazzini. Alla vista dell'arma, in tanti sono scappati via spaventati. Diverse le chiamate arrivate al numero unico per le emergenze 112, con tre Volanti di Polizia che in pochi istanti hanno raggiunto a sirene spiegate Foce Verde.

Il sessantenne ha continuato ad inveire anche contro i poliziotti. L'uomo è stato quindi caricato su un'ambulanza e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, scortato dalle Volanti che hanno seguito il mezzo del 118 fino al nosocomio pontino. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. «Era anche salito sul tagatà: ad un certo punto lo hanno fatto scendere dalla giostra perché stava facendo l'impossibile» racconta un uomo. Solo l'immediato arrivo degli agenti di Polizia ha evitato che la.



Ma è stata una serata di controlli con particolare attenzione alle località balneari, in particolare a Gaeta e a Sperlonga. Un uomo di 36 anni è stato trovato con 20 grammi di hashish. Tanti gli interventi per incidenti stradali e anche per una donna anziana che si era allontanata dalla propria abitazione. Una due giorni che ha visto impegnate oltre 60 pattuglie, le quali hanno controllato un totale di 833 persone, 327 veicoli e 11 natanti. Nei 43 posti di controllo, effettuati sono state fermate 59 persone sottoposte a misure limitative della libertà, contestate 53 violazioni al codice della strada e sequestrato un autoveicolo, oltre alla denuncia di quattro soggetti, tutti responsabili di delitti contro il patrimonio e la persona.