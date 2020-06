© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valentina Vignali, nota cestista e modella, una valanga di follower sui social, ha postato nei giorni scorsi una foto: lei sul picco del Circeo e alle spalle il litorale di Sabaudia con le sue dune mozzafiato. Bellissima la giovane atleta, bellissimo il panorama, i suoi fan sono andati letteralmente in delirio: migliaia di like e di post. A scattare la foto un'altra bellissima ragazza, Ludovica Grillo, anche lei seguitissima sui social.Un fantastico traino per i sentieri del Circeo la camminata di Valentina Vignali, che scrive su Instagram: “Resoconto finale: ho completamente sbagliato abbigliamento, sono cascata tre volte, ho distrutto le scarpe, ci ho messo quasi 4 ore ma CE L'HO FATTA! E la vista ripaga tutta la fatica #circeo #mountain #italiaseibellissima”Nelle risposte ai commenti racconta che lei e Ludovica hanno cambiato strada tre volte, un fan le invita: la prossima volta organizziamo l'anello da 10 chilometri e facciamo insieme il giro della montagna. Un'altra ragazza le scrive che soffre di vertigini solo a guardare la foto, lei risponde: quando arrivi su in cima un po' ti tremano le gambe, però ne vale la pena!Insomma un invito a visitare Sabaudia e il Circeo in tutta la loro bellezza. Valentina Vignali promette di tornare, chissà in quanti amanti del trekking partiranno con la speranza di incontrarla su quei sentieri e magari di indicarle la strada giusta. Fa una battuta anche sulle processionarie: “Erano tipo ovunque, ma non ci hanno preso". Ma c'è chi assicura che non sono processionarie, e si continua a scrivere: del picco, della natura, dei sentieri e dello sport all'aria aperta.