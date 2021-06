Paura per un giovane che si è fratturato una gamba sul promontorio del Circeo, recupero durato ore

Ore di apprensione per un giovane che aveva raggiunto il promontorio del Circeo per un'escursione. Il ragazzo lungo il sentiero che porta al picco è caduto e si è fratturato una gamba, non è stato quindi più in grado di camminare. Ma raggiungere quel punto del sentiero per prestargli soccorso è stato difficile, sono intervenuti i carabinieri di San Fen Felice Circeo, i carabinieri forestali, l'Anc di Sabaudia oltre alla Croce Azzurra che ha atteso il recupero del giovane ferito con l'elicottero. Un recupero durato quasi tre ore, nel primo pomeriggio il ragazzo è stato messo in salvo.