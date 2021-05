Circeo, donna cade e si frattura una gamba: difficili le operazioni di soccorso

Incidente questa mattina sul promontorio del Circeo . Una donna, durante un'escursione, è caduta e si è procurata una frattura alla gamba. Per soccorrerla si è alzata in volo un'eliambulanza che ha raggiunto la zona di Torre Paola ma non è riuscita a recuperarla per via della vegetazione impervia e della difficile posizione.

Dato che la donna non riesce a camminare perché la frattura è esposta si è reso necessario richiedere l'intervento del soccorso speleologico . Sul posto il personale della Croce Azzurra di Sabaudia. Le operazioni di recupero sono proseguite fino al primo pomeriggio quando l'escurionista è stata raggiunta e i soccorritori sono riusciti a portarla fino al punto in cui è atterrata l'eliambulanza del 118 che l'ha trasportata in ospedale.

