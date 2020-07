Paura per una giovane di Roma, cade mentre tenta di raggiungere il picco di Circe: recuperata con l'elicottero

È stata recuperata, attorno alle 11, dal personale del soccorso alpino del 118, una ragazza di Roma di 27 anni rimasta ferita mentre tentava di raggiungere il picco di Circe. L'incidente è avvenuto lungo la via panoramica. La 27enne è caduta e si è infortunata ad un ginocchio. A dare l'allarme i tre amici di Roma che erano con lei. Sul posto i carabinieri forestali della stazione Parco che l'hanno raggiunta via terra e i vigili del fuoco. Presenti anche i volontari dell'Anc di Sabaudia. La ragazza è stata trasportata dall'elicottero a terra a Torre Paola. Fortunatamente per lei nessuna ferita grave. © RIPRODUZIONE RISERVATA