Circeo, il Covid sul pullman degli studenti diretti a Terracina: tamponi per tutti

Una positività Covid sul pullman carico di studenti: immediato l’avviso della Asl a contattare il servizio di Igiene e Sanità pubblica. Nel mirino sono finite le corse delle 7.30 da San Felice Circeo per Terracina e delle 12.30 da Terracina per San Felice Circeo, assicurate privatamente dalla ditta Ronci dei giorni 29 e 30 settembre e del primo ottobre scorsi. Si tratta di corse legate al trasporto scolastico dei ragazzi che dal Circeo vanno a scuola negli istituti di Terracina.

Alla comunicazione della Asl del 5 ottobre scorso tutti gli interessati sono stati rintracciati e invitati a sottoporsi ai test per la verifica di eventuali contagi. Sanificati da parte della ditta Ronci i mezzi utilizzati nelle tre giornate di trasporto.

La positività al Covid di uno dei viaggiatori ha fatto scattare la massima allerta, considerando che in un ambiente chiuso, per un periodo superiore a 15 minuti, la probabilità di contrarre il Coronavirus è maggiore che in altre situazioni. Il test e la sanificazione dei bus utilizzati per questo specifico tragitto, anche in piena sicurezza rispettando le normative anti-Covid, è avvenuta a scopo precauzionale. E se rintracciare gli utenti è stato estremamente semplice per la Asl, la consigliata verifica per scongiurare la positività dei giovani passeggeri e del personale della ditta non si sta rivelando agevole viste le file ai drive-in e possibili dirottamenti da Terracina a Priverno.



