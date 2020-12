Cinque fenicotteri e quattro cigni, meraviglioso spettacolo sul lago di Caprolace

Cinque fenicotteri e quattro cigni. Uno spettacolo davvero unico quello che è possibile ammirare sul lago di Caprolace, in località Sacramento, vicino Sabaudia , a pochi metri dalle dune, nel Parco Nazionale del Circeo . Gli splendidi volatili sono giunti sul piccolo bacino lacustre pontino da un paio di giorni e la loro presenza non è passata ovviamente inosservata tanto che oggi c’è un lungo serpentone di auto di persone giunte per ammirarli e scattare foto.

Non è la prima volta che questi meravigliosi uccelli scelgono di sostare, durante le loro migrazioni, sul lago di Caprolace che si conferma un vero e proprio paradiso per questi eleganti volatili. In realtà però non era capitato di registrare la presenza, nello stesso momento, di cigni e fenicotteri . Per la gioia di chi si trova a transitare lungo le sponde del bacino e ne può ammirare eleganza, leggiadria e bellezza.

Ultimo aggiornamento: 15:01

