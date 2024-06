Lunedì 10 Giugno 2024, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 08:47

L'INCURSIONE

Immaginate di essere distesi sul lettino, rilassati sotto il sole che splende alto nel cielo durante il primo vero fine settimana di caldo torrido dell'estate. La spiaggia non è ancora affollatissima. Avete scelto quella libera, così da godervi la calma e il silenzio della natura incontaminata. Un bel libro in mano, il mare ai vostri piedi e le dune alle spalle. All'improvviso, però, proprio da dietro di voi spuntano una coppia di cinghiali: una mamma e il suo piccolo che la segue. "No dai: non è possibile" pensate, mentre li guardate avvicinarsi al bagnoasciuga. "Non può essere vero" la vostra onesta reazione, mentre tirate fuori lo smartphone dalla borsa del mare per riprendere l'insolita scena.



È quello che è successo sabato pomeriggio ad una coppia di sessantenni pontini, che come centinaia di altri cittadini di Latina avevano deciso di sfuggire agli oltre 30 gradi rifugiandosi lontano dalla città, sul lungomare del capoluogo. Alla fine del lato sinistro di Capoportiere, per essere più precisi, all'altezza della strada interrotta che da Rio Martino porta verso Sabaudia. Armati di asciugamano e lettini portati da casa, dopo qualche ora distesi sotto il sole, ecco la grande sorpresa. «Mi sono spaventata. Penso che non andrò più al mare» scherza la donna, ripensando alla sua reazione una volta visti i due animali avvicinarsi a lei e al marito: «Credo che passerà molto tempo prima che metterò nuovamente piede in spiaggia».



Di tutt'altro parere il suo coniuge, incuriosito rispetto alla loro provenienza: «Immagino che arrivino dal parco nazionale. In fondo è molto vicino: saranno sbucati da lì, raggiungendo poi la duna».

Non appena i due animali, mamma e figlio al seguito, si sono allontanati, marito e moglie sono tornati a stendersi sui propri lettini, non prima di filmare l'accaduto e condividerlo con amici e parenti.

Esattamente come capitato a tante altre famiglie anche nella giornata di ieri, quando 24 ore dopo i cinghiali sono tornati a far capolino esattamente nello stesso punto. Questa volta però, il gruppetto era ben più nutrito, come si vede in alcuni video che hanno fatto il giro dei social network, dove la mamma era accompagnata da ben cinque piccoli. Nelle immagini si vede famigliola avvicinarsi prima all'ombrellone di un signore, e poi dirigersi verso quello di una famiglia, probabilmente attratta dall'odore del cibo portato con loro. Grande lo stupore dei bambini, incuriositi dalla presenza degli animali. Decisamente contrastanti, invece, le reazione dei genitori, felici per l'entusiasmo dei loro bimbi, ma dubbiosi rispetto a quanto sia sicuro che questi animali possano scorrazzare liberi sulla spiaggia.

Fabrizio Scarfò

