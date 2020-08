© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro passo in avanti nel lento ritorno alla normalità grazie alla riapertura dei cinema nel capoluogo. Dopo l’arena del Corso, aperta dal 25 luglio, da stasera sarà nuovamente attivo il Supercinema e da domani l’Oxer.Ovviamente nulla sarà più come prima, inevitabili gli accorgimenti necessari per poter garantire agli spettatori la visione dei film in sicurezza. Come sempre molto dipenderà dal comportamento dei singoli e dal buonsenso di ognuno. «Abbiamo lavorato a lungo per mettere in pratica una serie di misure necessarie alla sicurezza - spiega Gianluca Calcagnini, direttore del cinema Oxer - e finalmente siamo pronti a ripartire, consapevoli che bisognerà fare un passo alla volta per poter tornare a pieno regime».Quali sono le principali novità per poter fruire del cinema? «Innanzitutto - spiega Calcagnini - le sale saranno igienizzate con prodotti specifici dopo ogni proiezione, in più ci sarà una pulizia quotidiana dell’intero cinema, affidata a una ditta specializzata. I posti saranno ridotti per poter garantire la distanza di sicurezza, le persone saranno accompagnate all’ingresso della sala dal nostro personale e sistemate in base al numero di spettatori e alle caratteristiche della sala».Bisognerà indossare la mascherina durante l’intera proiezione? «La mascherina - risponde Calcagnini - sarà obbligatoria all’ingresso e all’uscita. Dopo aver preso posto, a distanza di sicurezza, non c’è un obbligo, un po’ come avviene nei ristoranti, anche perché è attivo il bar e le persone possono consumare stando seduti in sala. E’ chiaro che alcuni preferiranno tenere la mascherina durante l’intera proiezioni, mentre altri la toglieranno. In ogni caso saranno garantite la distanza tra gli spettatori e l’igiene di ogni singolo posto e di tutte le aree comuni utilizzate dai clienti».Una serie di misure che dovrebbero tranquillizzare gli spettatori e, seppur gradualmente, riportarli a frequentare le sale cinematografiche in vista dell’autunno. I cambiamenti riguarderanno anche gli ingressi. «Registreremo ogni spettatore - spiega il direttore dell’Oxer - con i dati personali, per questo sarà necessario compilare un modulo. Questa procedura renderà più lenta la fila alle casse e dunque abbiamo deciso di rendere disponibili i moduli sul sito web sulla nostra pagina facebook invitando gli spettatori a compilarli prima di arrivare il cinema. In questo modo le attese saranno notevolmente ridotte, con beneficio di tutti. Sarà misurata la temperatura all’ingresso e, altra novità, non sarà più possibile entrare in sala dopo che il film è iniziato».Le procedure renderanno necessaria la riduzione degli spettacoli, tutto dipenderà dai film, ma in linea di massima salteranno spesso le proiezioni delle 22,30. «L’importante - conclude Calcagnini - è ripartire dopo mesi di chiusura, il cinema ha bisogno di un nuovo slancio e sono sicuro che gli spettatori si abitueranno presto, come noi, alle nuove regole».