Urna con le ceneri in uno sgabuzzino, la triste scoperta dei parenti al cimitero

Perdere una persona cara è già una tragedia, trovare l’urna con le sue ceneri in una specie di sgabuzzino è un ulteriore colpo al cuore. È la vicenda capitata ai familiari di un uomo mancato nei giorni scorsi, ucciso da una malattia fulminante a Latina. Non si è mai pronti alla morte, nemmeno quando si tratta di persone anziane o malate, figuriamoci quando tutto avviene all’improvviso. E non si è pronti - a maggior ragione - a vivere scene come quella che è capitata a questa famiglia.

L’uomo muore la sera di mercoledì 24 giugno, il venerdì si celebrano le esequie e a seguito della funzione la salma parte per Viterbo. Tra le volontà del defunto, infatti, c’era quella di essere cremato e l’unica possibilità è appunto nella Tuscia. Sabato le onoranze funebri chiamano i familiari, l’urna sarebbe rientrata al cimitero per essere posta nella camera mortuaria in attesa della tumulazione, possibile solo il lunedì successivo.

I familiari raggiungono il cimitero nel pomeriggio, vogliono rendere omaggio al defunto. Ma è sabato e non è semplice. Così cercano un dipendente, chiedono se è possibile vedere l’urna, l’uomo acconsente e prende delle chiavi, chiede ai parenti di seguirlo quasi scocciato e qui c’è la triste scoperta. «Arriviamo davanti alla porta della camera mortuaria dove continuando a non rivolgerci parola con la mano ci fa cenno di entrare e troviamo una scena vergognosa e indecente se consideriamo il rispetto e la dignità di un uomo - dicono i parenti - Una stanza buia, senza neppure una luce, con all’interno una vecchia scrivania malmessa con sopra poggiata l’urna contenente le ceneri del nostro amato padre e perfino una bicicletta parcheggiata accanto» .

Facile immaginare il dolore aggiunto a quello della perdita: «Ci siamo sentiti svuotati e umiliati nel vedere un’urna funeraria come gettata in uno sgabuzzino di chissà quale edificio abbandonato. Siamo rimasti notevolmente sconvolti e scioccati nel constatare la mancanza di rispetto e di educazione davanti a situazioni strazianti per chi le vive in prima persona».

Lunedì c’è stata la tumulazione, ma quella scena difficilmente potranno dimenticarla. Da ultimo, fra l’altro, va considerato che sono notevoli le tariffe per poter dare un degno posto di riposo ai defunti «subendo pure un trattamento disumano». Tariffe che non da oggi vengono contestate da più parti e nelle quali dovrebbe essere almeno compresa un po’ di attenzione per chi ha subito un lutto.

