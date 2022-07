Incidente in via Polusca a Latina, ferito un centauro

Incidente poco prima delle 13 in via Polusca a Latina. Si sono scontrati una Fiat Panda e uno scooter di grossa cilindrata nei pressi di via Feronia. L'uomo che era alla guida della moto e' caduto in terra ed è rimasto ferito. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato al pronto soccorso del Goretti in codice rosso per dinamica. Fortunatamente era cosciente. Sul posto sono intervenute due pattuglie della squadra volante della Questura.