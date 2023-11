Giovedì 16 Novembre 2023, 11:35

Non ce l'ha fatta il trentottenne indiano travolto ieri mattina in bicicletta da una Fiat Panda al km 89.100 della Pontina, all'altezza del comune di Sabaudia. Era ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Goretti. Erano circa le 7.50 quando l'uomo stava pedalando sul bordo della carreggiata della 148 su una bici nera, provenendo da Latina in direzione Terracina. Arrivato all'altezza della Migliara 51, probabilmente nel tentativo di attraversare da un lato all'altro la statale, il trentottenne è stato centrato da una Fiat Panda guidata da un anziano: il ciclista è stato colpito dal fianco destro dell'auto che procedeva nella sua stessa direzione ed è stato sbalzato a terra.

In pochi istanti il luogo dell'incidente è stato raggiunto da un'ambulanza della croce azzurra di Sabaudia, i cui paramedici hanno prestato il primo soccorso all'uomo. Tuttavia, compresa fin da subito la gravità della situazione, i sanitari del 118 hanno optato per richiedere l'intervento di un'eliambulanza Pegaso, atterrata in un campo adiacente la Pontina e che ha trasportato il ciclista gravemente ferito all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Una volta raggiunto l'ospedale pontino, il ciclista è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del professor Carmine Cosentino, con traumi multipli in tutto il corpo. Le sue condizioni cliniche, già serissime, sono precipitate nel corso del pomeriggio, quando è spirato.

I SOCCORSI

Per permettere l'intervento dei soccorsi, l'intero tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, all'altezza del tratto al km 89.100. Sul posto, oltre alle squadre Anas, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sabaudia, i quali si sono occupati di effettuare i rilievi. L'uomo al volante della Fiat Panda rischia l'accusa di omicidio stradale: un atto dovuto per poter eseguire tutti gli accertamenti del caso. I militari dell'Arma, inoltre, si sono anche occupati di gestire la viabilità sulla statale: in tutta la prima metà della mattinata, infatti, il traffico è stato deviato sulla Migliara 51 in direzione Roma, e sulla Migliara 49 in direzione Terracina. Un investimento, quello di ieri mattina, che arriva a neanche 24 ore di distanza dal focus pubblicato ieri dall'Istat, quello che ha decretato la Pontina quale strada più pericolosa del Lazio.